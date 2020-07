Auchan, tribunale di Torino: “Antisindacale il comportamento dell’acquirente Conad durante il periodo di cassa integrazione” (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato antisindacale il comportamento del gruppo Margherita Distribuzione (Conad) che in aprile e maggio non ha risposto alla richiesta dei rappresentanti di Filcams Cgil e Uiltucs Uil Torino di essere convocati per discutere sull’uso della cassa integrazione nell’ipermercato Auchan di corso Romania 460. Lo ha stabilito il la sezione Lavoro del tribunale del capoluogo piemontese il 27 luglio, sancendo che la condotta sindacale si è protratta fino al 13 luglio quando la convocazione è arrivata. Al contrario, Fisascat Cisl e Ugl hanno partecipato a un tavolo di confronto che si è “positivamente concluso”. A Roma è pendente il giudizio su un ricorso identico, relativo a un altro punto vendita. Il caso, sollevato dalle due sigle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Torna in libertà anche l’immobiliarista Paolo Cipelletti (nella foto), indagato sulla presunta corruzione nell’operazione urbanistica ex Auchan-Grugnotorto. La revoca degli arresti domiciliari è stata ...

L’immobiliarista chiede la revoca dei domiciliari

