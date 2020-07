Attenzione a mangiare marmellata: ecco le possibili conseguenze (Di giovedì 30 luglio 2020) Quando si parla della marmellata, subito abbiamo un pensiero per la colazione italiana. Questo perché è un prodotto ottimo da consumare a colazione, da spalmare su delle fette biscottate, o perché no, su una fetta di pane. Per marmellata si intende un prodotto alimentare che si ottiene andando ad utilizzare frutta di ogni tipo, che verrà poi cotta con l’aggiunta di acqua, zucchero, e un agente gelificante per dargli la consistenza giusta, generalmente si utilizza la pectina, che addenserà la marmellata quando si raffredderà. Questi sono gli unici ingredienti necessari per la preparazione della marmellata. Ovviamente quella in commercio può contenere anche degli additivi alimentari, per assicurarne una conservabilità maggiore, ma se la si prepara in casa la ... Leggi su giornal

stef100554409 : Fai bene attenzione a cosa dai da mangiare al gatto???????????? - shaina81 : @orporick E attenzione a non mangiare troppa cioccolata ché fa venire mal di testa - _lafrancesca : @sonoilgrinch non arrivando a livelli estremi, perché se uno digiuna per due giorni non arriva a soffrire di anores… - _lafrancesca : @sonoilgrinch che può essere un genitore, un amico o un ragazzo, in quel caso, vai alla ricerca di attenzioni per p… - SoloMe37526904 : @antoniocapitani 6+ancora attenzione ai soldi???????????? più di quella che già faccio spendo solo per mangiare e fare benzina -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione mangiare Attenzione a mangiare carne cruda: ecco i rischi Tech Cave Attenti al sale, insaccati e panini Rischi per diabetici e non solo anziani

Bere molta acqua, mangiare tanta frutta e verdura, ed evitare di uscire nelle ore più calde. I consigli per affrontare la calura estiva sono sempre gli stessi, ma con il Covid-19 tutt'altro che sparit ...

Dieta, attenzione all'effetto yo-yo: gli errori da evitare

Perdere peso e riacquistarlo, o addirittura prendere chili in più. E' l'effetto yo-yo, oscillazione tipica di chi segue diete ipocaloriche ripeture, alternate a periodi di regime libero: in poche paro ...

Bere molta acqua, mangiare tanta frutta e verdura, ed evitare di uscire nelle ore più calde. I consigli per affrontare la calura estiva sono sempre gli stessi, ma con il Covid-19 tutt'altro che sparit ...Perdere peso e riacquistarlo, o addirittura prendere chili in più. E' l'effetto yo-yo, oscillazione tipica di chi segue diete ipocaloriche ripeture, alternate a periodi di regime libero: in poche paro ...