Atletico Madrid, Correa cholismo puro: “Ogni volta che indosso questa maglia do tutto fino alla morte” (Di giovedì 30 luglio 2020) Lunga ed interessante intervista da parte di Angel Correa, trequartista dell'Atletico Madrid, rilasciata ai microfoni di Radio Marca. Il classe 1995, in passato accostato in ottica mercato anche a qualche squadra italiana, ha parlato di diversi temi legati a questa particolare stagione 2020. Dall'atteggiamento dei colchoneros al prossimo impegno in Champions League, appuntamento che tornerà ad agosto con la formula della Final Eight.Correa: "Pronto alla morte per la maglia. E in Champions..."caption id="attachment 912595" align="alignnone" width="657" Correa (getty images)/captionDopo le voci su una possibile partenza, le prime domande sono sul suo destino. Correa, in questo caso, si dimostra assolutamente dedito ... Leggi su itasportpress

MBoasso : @fedex_tiago @juventusfc Preferisco Cristiano Ronaldo egoista che fa tre reti all'Atletico Madrid a Torregrossa del… - ItaSportPress : Atletico Madrid, Correa cholismo puro: 'Ogni volta che indosso questa maglia do tutto fino alla morte' -… - roberto_pozzi : @ilciccio67 @PassioneCalc10 @AntonioCorsa Il problema di Berna è che non è cresciuto in questi anni. Abbiamo tutti… - CanuPietro : @Anna_1897 Anche io mi aspetto un cambiamento anche perché la coppa da stimoli importanti e i giocatori lo sanno. B… - Torrenapoli1 : L’Atletico Madrid è alla ricerca di un difensore centrale Nel mirino #Ginter del Borussia M. e lo svincolato #Vertonghen -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Atletico Madrid, Correa cholismo puro: “Ogni volta che indosso questa maglia do tutto fino alla morte” ItaSportPress Gazzetta - Tensione tra Napoli e Juve per Milik: possono approfittarne due club esteri

Arek Milik ha la testa altrove e ha l'accordo con la Juve, ha già rifiutato 4 milioni di euro a stagione dal Napoli perché vuole i bianconeri. Ma il Napoli chiedono 50 milioni per liberarlo nonostante ...

Atletico Madrid, il colonnello Simeone dirige l'allenamento

AtleticoMadrid, il colonnello Diego Simeone dirige l'allenamento. Le immagini dell'allenamento dei Colchoneros al ritorno in campo dopo l'emergenza coronavirus.

Arek Milik ha la testa altrove e ha l'accordo con la Juve, ha già rifiutato 4 milioni di euro a stagione dal Napoli perché vuole i bianconeri. Ma il Napoli chiedono 50 milioni per liberarlo nonostante ...AtleticoMadrid, il colonnello Diego Simeone dirige l'allenamento. Le immagini dell'allenamento dei Colchoneros al ritorno in campo dopo l'emergenza coronavirus.