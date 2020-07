Atletica, fissate le date di Mondiali U20 e di marcia: ecco quando si svolgeranno le rassegne (Di giovedì 30 luglio 2020) Continua a tracciarsi il calendario degli eventi di Atletica dei prossimi due anni. World Athletics ha infatti comunicato le date per i Mondiali U20 di Nairobi e per i Mondiali a squadre di marcia di Minsk, entrambi inizialmente previsti per questa stagione e rinviati a causa della pandemia. La rassegna iridata U20 si terrà sempre nella capitale del Kenya dal 17 al 22 agosto 2021, in sostanza una settimana dopo la fine dei Giochi olimpici di Tokyo. Per quanto riguarda la rassegna bielorussa, non si svolgerà nel 2021, bensì nel 2022: la capitale ospiterà la rassegna a squadre il 23 e 24 aprile 2022. “Lo stop causato dalla pandemia ha reso più difficile la pianificazione di eventi internazionali nei prossimi due anni – ha detto il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica World Athletics comunica le date per i Mondiali U20 di Nairobi e per i Mondiali a squadre di marcia di … -