Atalanta, Ilicic salta la Champions e forse la prima parte della prossima stagione (Di giovedì 30 luglio 2020) Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, non potrà essere presente nella gara che vale i quarti di finale contro il PSG a causa di motivi personali e potrebbe addirittura saltare la prima parte del prossimo campionato. Questo è quanto riporta Il Corriere di Bergamo che ha sottolineato che la sua assenza non sarà dovuta ad un problema atletico, ma personale poiché da maggio avrebbe potuto scendere regolarmente sul rettangolo verde. Leggi su sportface

