Atalanta, Ilicic salta la Champions. A rischio anche l’inizio della prossima stagione (Di giovedì 30 luglio 2020) Si infittisce sempre di più il mistero intorno a Josip Ilicic: il calciatore rischia di non essere pronto per l’inizio della prossima stagione Si infittisce il mistero intorno a Josip Ilicic. Il calciatore sloveno è sparito dai radar dallo scorso 11 luglio e non sono state date motivazioni di alcun tipo. Il Corriere della Sera prova ad immaginare un ritorno in campo del fantastista. Secondo il quotidiano Ilicic salterà la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain e, qualora l’Atalanta dovesse volare in semifinale, l’ex Palermo darebbe ancora forfait. Preoccupazioni anche per l’inizio della prossima ... Leggi su calcionews24

