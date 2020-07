ASUS ROG: annunciate le nuove periferiche Electro Punk (Di giovedì 30 luglio 2020) ASUS Republic of Gamers annuncia l’arrivo di nuove periferiche della serie Electro Punk, tra cui cuffie, tastiere, e mouse ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la nuova serie di periferiche ed accessori Electro Punk. Presentata per la prima volta ad aprile, questa nuova serie include le cuffie ROG Strix Go 2.4, la tastiera ROG Strix Scope TKL, il mouse ROG Strix Impact II ed altri accessori da gaming. ASUS ROG: tutti i nuovi prodotti della serie Electro Punk ROG Strix Go 2.4 Electro Punk ROG Strix Go 2.4 Electro Punk è un set di cuffie wireless a 2.4 GHz con dongle USB-C, che garantisce un audio di ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Asus ROG: annunciate le nuove periferiche Electro Punk #AsusROG #tuttotek - davidenovelli : ASUS ROG annuncia nuove periferiche della serie Electro Punk - _TechDifferent_ : ASUS ROG annuncia nuove periferiche della serie Electro Punk - HWLegend : ASUS Republic of Gamers annuncia la nuova serie di periferiche ed accessori Electro Punk. Presentata per la prima v… - notebookitalia : ASUS ha rinnovato l'offerta di periferiche gaming con la presentazione della nuova tastiera gaming wireless ROG Fal… -