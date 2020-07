Asti Spumante e Moscato d'Asti docg: rese delle uve a 90 quintali per ettaro (Di giovedì 30 luglio 2020) L'indicazione di quest'anno relativa alle rese delle uve Moscato bianco per Asti Spumante e Moscato d'Asti docg è analoga a quella dello scorso anno, con 90 quintali di uva a ettaro, dieci quintali di ... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Asti Spumante e Moscato d’Asti docg: rese delle uve a 90 quintali per ettaro - lavocedialba : Asti Spumante e Moscato d'Asti: rese a 90 quintali per ettaro con 10 quintali/ettaro di riserva - TargatoCN : Asti Spumante e Moscato d'Asti: rese a 90 quintali per ettaro con 10 quintali/ettaro di riserva - lavocediasti : Resa vendemmiale 2020 per Asti Spumante e Moscato d'Asti Docg: 90 quintali per ettaro con 10 quintali/ettaro di ris… - zazoomblog : Rese a novanta quintali ettaro per Asti Spumante e Moscato d’Asti docg - #novanta #quintali #ettaro #Spumante -

Ultime Notizie dalla rete : Asti Spumante Rese a novanta quintali ettaro per Asti Spumante e Moscato d'Asti docg WineMag.it Asti Spumante e Moscato d’Asti docg: rese delle uve a 90 quintali per ettaro

L’indicazione di quest’anno relativa alle rese delle uve Moscato bianco per Asti Spumante e Moscato d’Asti docg è analoga a quella dello scorso anno, con 90 quintali di uva a ettaro, dieci quintali di ...

Asti Spumante e Moscato d'Asti: rese a 90 quintali per ettaro con 10 quintali/ettaro di riserva

Dopo la riunione che si è tenuta nella sede del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti, parte agricola e parte industriale, dopo un articolato dibattito, hanno trovato un accordo in vista d ...

L’indicazione di quest’anno relativa alle rese delle uve Moscato bianco per Asti Spumante e Moscato d’Asti docg è analoga a quella dello scorso anno, con 90 quintali di uva a ettaro, dieci quintali di ...Dopo la riunione che si è tenuta nella sede del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti, parte agricola e parte industriale, dopo un articolato dibattito, hanno trovato un accordo in vista d ...