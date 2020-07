Assurdo al Santa Maria della Pietà. Anziani e malati in fila sotto al sole (Di giovedì 30 luglio 2020) Con le temperature ben al di sopra dei 30 gradi sono costretti a fare la fila sotto il sole di fine luglio. Sono i pazienti, molti dei quali Anziani e con problemi di salute, che hanno prenotato un prelievo di sangue al poliambulatorio del S.Maria della Pietà, il complesso amministrativo ed ospedaliero in zona Monte Mario che occupa l'ex manicomio. A raccogliere la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Pirandola, è il sito 7Colli. "Mi sono recato presso gli ambulatori del S.Maria per effettuare un prelievo del sangue. Regolarmente prenotato tramite il servizio Cup, perché da quando c'è il covid non è più possibile presentarsi direttamente la mattina allo sportello. Quindi ... Leggi su iltempo

Sei volte al Pronto soccorso: «Non è nulla», invece era un tumore fatale Così è morto mio padre

