Assocontact: lavoratrici e lavoratori promuovono le proprie aziende di Contact Center (Di giovedì 30 luglio 2020) (Roma, 30 luglio 2020) - Due ricerche (SWG e NOICON) scattano una fotografia della percezione che le persone hanno del proprio lavoro nei Contact Center AssoContact prima e dopo il lockdown: i loro giudizi sono sorprendenti. Roma, 30 luglio 2020. Un lavoro stabile che consente un impegno full time con contratti a tempo indeterminato. Un'attività che soddisfa gli operatori tanto da farlo considerare il proprio lavoro definitivo e da consigliarlo ad altri. Un'esperienza che porta gran parte dei lavoratori a sentirsi utili per aver risolto un problema alle persone e anche alla volontà di aiutarli sempre di più. Una popolazione soddisfatta degli investimenti apportati dalle proprie aziende per introdurre lo smartworking in modo tempestivo ed inclusivo. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Assocontact lavoratrici Assocontact: lavoratrici e lavoratori promuovono le proprie aziende di Contact Center Il Tempo Assocontact: lavoratrici e lavoratori promuovono le proprie aziende di Contact Center

I nostri lavoratori, non solo godono di grande flessibilità di ... problema alla persona con cui era al telefono” dichiara Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact - Associazione Nazionale dei ...

Assocontact distingue i call center virtuosi da quelli illegali

Come sottolineato dal Presedente di Assocontact, bisogna combattere gli operatori illegali nei call center per tutelare i consumatori e i lavoratori. Statte, Crispiano e oggi Monteiase. Ogni giorno, u ...

I nostri lavoratori, non solo godono di grande flessibilità di ... problema alla persona con cui era al telefono” dichiara Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact - Associazione Nazionale dei ...Come sottolineato dal Presedente di Assocontact, bisogna combattere gli operatori illegali nei call center per tutelare i consumatori e i lavoratori. Statte, Crispiano e oggi Monteiase. Ogni giorno, u ...