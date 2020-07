Assegni al nucleo familiare: redditi e familiari da dichiarare (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli Assegni al nucleo familiare vengono erogati dall’INPS alle famiglie di lavoratori dipendenti e di pensionati che rientrino nei parametri di composizione del nucleo stesso e nei limiti di reddito stabiliti annualmente nelle tabelle trasmesse dall’INPS poco prima dell’estate. Vediamo, di seguito, come si compone il nucleo familiare ai fini ANF e quali sono i redditi che è necessario indicare nella domanda per la prestazione. Assegni nucleo familiare: nucleo e redditi Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno, ho contratto matrimonio nel 2019. Mio marito ha residenza in diverso comune dal mio. Devo inoltrare richiesta di assegno ... Leggi su notizieora

Aumento Pensioni di invalidità civile 2020: a chi spetta e da quando

Pensioni di invalidità civile 2020 aumento a 514 euro: approvato un emendamento presentato da Fratelli d'Italia che di fatto aumenta le pensioni di invalidità civile al 100%. Nel decreto Rilancio conv ...

