Artigiani in Lombardia: calo della produzione 24,3% tra aprile-giugno 2020. CNA Lombardia: “Dobbiamo alimentare la domanda verso interi settori e sostenere gli investimenti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Daniele Parolo, presidente CNA Lombardia: “Dobbiamo incoraggiare ad alimentare la domanda verso interi settori della società e sostenere, direttamente o indirettamente, gli investimenti” La produzione manifatturiera artigiana in Lombardia nel secondo trimestre 2020 registra un calo del -24,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la produzione industriale un peggioramento del -20,7%, effetto dei provvedimenti di contenimento della pandemia in lockdown e fase2. I settori produttivi Artigiani più colpiti da aprile a ... Leggi su newsagent

Per le imprese artigiane il fatturato soffre ancora di più (- 23,5 per cento tendenziale) con l’indice di Unioncamere Lombardia che si allontana ancor più dal livello dell’anno base (2010=100), ...

Sondrio, la produzione del primo trimestre? Meno 9%

Calo del fatturato per tutti i settori dell’economia valtellinese, calo della produzione, lavoro agile solo per la metà e cassa integrazione come sostegno all’occupazione. Attraverso l’analisi congiun ...

