Arte, va agli Uffizi la preziosa collezione Del Bravo: "La donazione più ricca da decenni" (Di giovedì 30 luglio 2020) Non solo uno dei più grandi storici dell'Arte dell'Università di Firenze, ma adesso anche generoso mecenate che alla sua città lascia una collezione straordinaria di capolavori, messa insieme in una ... Leggi su lanazione

