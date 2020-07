Arte ed eleganza, la Juventus presenta la maglia 2020/2021: dettagli dorati incastonati tra righe pennellate [GALLERY] (Di giovedì 30 luglio 2020) La Juventus ha presentato oggi la nuova maglia per la prossima stagione, griffata ancora una volta Adidas. Il club bianconero ha svelato sul proprio sito ufficiale le immagini della divisa che utilizzeranno l’anno prossimo Cristiano Ronaldo e compagni, con l’obiettivo di dare l’assalto al decimo scudetto consecutivo. Questa la presentazione della maglia 2020/2021: ‘Tradizione, Arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un’unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da Adidas. La tradizione è rappresentata dal ritorno delle ... Leggi su sportfair

