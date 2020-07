Arrestato poliziotto della provincia di Napoli, in auto con moglie, figlio e 7 Kg di cocaina purissima (Di giovedì 30 luglio 2020) Viaggiava spedito sulla strada Jonio – Tirreno, quando i Carabinieri della stazione di Locri lo hanno tratto in arresto. A.C. B. nato a Castellammare di Stabia il 02.02.1980 ed effettivo al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. L’uomo, fermato ad un controllo mentre era in compagnia di moglie e figlio, è stato trovato in possesso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

clarence101010 : Ci risiamoooooooo - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Trasporta 7 chili di cocaina in auto, arrestato poliziotto stabiese di 40 anni LEGGI LA N… - e_cavagna : RT @forzearmatenews: Arrestato poliziotto con 7 kg di coca pura - forzearmatenews : Arrestato poliziotto con 7 kg di coca pura - Stoico26356790 : RT @Euroscettici: Picchia un giovane poi si scaglia contro poliziotto, arrestato 33enne nigeriano - #Pescara #migranti ...risorse di casa… -