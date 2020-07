Arizona, treno deraglia e prende fuoco: distrutto il ponte – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella giornata di ieri, un treno in Arizona è deragliato e ha preso fuoco. A causa del grave incidente, il ponte ferroviario è crollato Una scena apocalittica quella che si è vista ieri in Arizona, nei pressi di Tempe Town Lake. Un treno, che si trovava in transito nell’area, è deragliato e ha immediatamente preso … L'articolo Arizona, treno deraglia e prende fuoco: distrutto il ponte – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Drammatico incidente in Arizona con un treno deragliato sul ponte che atraversa il lago di Tempe Town, ad est di Phoenix. Il convoglio ha poi preso fuoco, facendo crollare gran parte del ponte che att ...

