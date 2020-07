Ariccia, stasera concerto al mercato contadino di Montegentile (Di giovedì 30 luglio 2020) stasera giovedì 30 luglio, nel fresco della foresta di Parco Romano Biodistretto, terzo appuntamento di Foresta Sonora, nell’ambito del progetto ” Distretto Green” con Alberto Lombardi virtuoso italiano della chitarra riconosciuto a livello internazionale, specializzato sia nell’acustica fingerstyle che nell’elettrica rock. Lombardi, dal fonico di Bruce Springsteen al suono di Parco Romano, con la musica dal vivo tra querce secolari che per l’occasione si trasformano in quinte sceniche di performance musicali che nel teatro della natura declinano nuovi scenari sonori. Musica dal vivo tra querce secolari che per l’occasione si trasformano in quinte sceniche di performance musicali che nel teatro della natura declinano nuovi scenari sonori. PRANZO AL PARCO – TUTTI I WEEKEND Ogni SABATO e DOMENICA inoltre dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ariccia, stasera concerto al mercato contadino di Montegentile -

Ultime Notizie dalla rete : Ariccia stasera Ariccia, stasera concerto al mercato contadino di Montegentile Il Corriere della Città Ariccia, terzo appuntamento di 'Foresta Sonora' al Parco Romano

Stasera, giovedì 30 luglio, nel fresco della foresta di Parco Romano Biodistretto, terzo appuntament ...

Scene di Ariccia nel film “La Volta Buona”, stasera al CINE DRIVE di Velletri

È stato girato anche ad Ariccia il film “La Volta Buona”, per la regia di Vincenzo Marra, con Massimo Ghini, Ramiro Garcia e Max Tortora, che stasera, domenica 25 luglio, verrà proiettato al Cine Dri ...

Stasera, giovedì 30 luglio, nel fresco della foresta di Parco Romano Biodistretto, terzo appuntament ...È stato girato anche ad Ariccia il film “La Volta Buona”, per la regia di Vincenzo Marra, con Massimo Ghini, Ramiro Garcia e Max Tortora, che stasera, domenica 25 luglio, verrà proiettato al Cine Dri ...