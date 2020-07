Argentina, presidente Fernandez: “Perché giocare la Libertadores in piena pandemia?” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Dobbiamo capire che siamo in piena pandemia. Attraversi il confine, entri in Brasile e sulle fonti di infezione li’ esistenti basta guardare i numeri. Non voglio aggiungere altro”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, che si interroga sulla bontà di giocare la Copa Libertadores, il cui inizio è previsto per il 15 di settembre. “Mettiamoci nei panni dei giocatori, della paura che hanno di trasmettere il virus, se lo contraggono, ai loro parenti, in particolare ai loro genitori – ha proseguito il numero uno del Paese albiceleste – Non metto in dubbio i club, che sicuramente hanno i loro interessi, essendo il calcio un’industria che genera denaro, capisco tutto questo, ma l’epicentro in questo ... Leggi su sportface

Argentina: ex presidente Macri viaggia in Francia e Svizzera nonostante inchieste in corso

Buenos Aires, 30 lug 20:44 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha lasciato oggi Buenos Aires per un viaggio che lo porterà prima in Francia quindi in Svizzera. Una ...

