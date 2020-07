Appalti truccati, arrestati sindaco di Premariacco e due funzionari: incastrati dalla Gdf (Di giovedì 30 luglio 2020) Il sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, è stato posto agli arresti domiciliari, e altre cinque persone sono state arrestate, nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza di Udine su irregolarità nella gestione degli Appalti del Comune, assieme a quello di Torreano, altra località friulana alle porte di Udine. Oltre alle misure cautelari, le Fiamme Gialle hanno eseguito 22 perquisizioni e sequestri presso uffici pubblici, imprese, professionisti e abitazioni private. – L’articolo Leggi su udine20

fattoquotidiano : L'INCHIESTA Il ministero informato un anno prima degli arresti: “salvi” per la crisi di governo [di Toni De Marchi]… - ConcasRita : RT @Sabina1956: .#FVG,RETATONA di politici,imprenditori, tecnici,ARRESTATO il Sindaco:al solito,appalti truccati,frode,peculato,non se ne p… - AlvaroCicogna : RT @Serik_tpol: #IoStoConGliOnesti e in italia solo il #M5S si può vantare di avere ZERO condannati/indagati/prescritti/con fondi neri/con… - infoitinterno : Appalti truccati, arrestato il sindaco di Premariacco - infoitinterno : La sfiducia da vice, poi il ritorno in Comune: chi è Roberto Trentin, il sindaco di Premariacco arrestato per gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti truccati Appalti truccati, raffica di arresti e perquisizioni in Friuli TRIESTEALLNEWS Premariacco, arrestato il sindaco Trentin: accusa di appalti truccati

L’Udinese, tenendo in vita il Lecce, non ha fatto una grande figura. A proposito, qualcuno, anche in società, va dicendo da settimane che in… Leggi ...

Appalti truccati, la difesa del sindaco: "Io non sono indagato". Ma le cimici erano state scoperte e il paese sapeva

La redazione ha voluto nei giorni scorsi verificare il contenuto delle segnalazioni giunte, dettagliate ma anonime. Mentiva. Era già stato informato di quel che stava accadendo intorno a lui, ma non n ...

L’Udinese, tenendo in vita il Lecce, non ha fatto una grande figura. A proposito, qualcuno, anche in società, va dicendo da settimane che in… Leggi ...La redazione ha voluto nei giorni scorsi verificare il contenuto delle segnalazioni giunte, dettagliate ma anonime. Mentiva. Era già stato informato di quel che stava accadendo intorno a lui, ma non n ...