Anzio, ultimato il nuovo manto stradale dello Stradone del Sandalo (Di giovedì 30 luglio 2020) Questa mattina, ad Anzio, è stato ultimato il nuovo manto stradale lungo i 1.600 metri dello Stradone del Sandalo. L’atteso intervento rientra in un lotto di nuove opere, con un investimento complessivo pari a circa 300.000 euro, che prevedono anche la manutenzione straordinaria di Via dei Gelsi, del tratto intercomunale Anzio-Nettuno, in prossimità della stazione ferroviaria di Padiglione e la sistemazione delle strade bianche, lungo le traverse dello Stradone del Sandalo ed in zona dei laghi al Quartiere Sacida. In tutti gli interventi è stata prevista la bonifica delle cunette. “Si tratta di concreti obiettivi raggiunti, – ha detto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ilClandestinoTW : Ultimato il nuovo manto stradale dello Stradone del Sandalo ad Anzio - CorriereCitta : Anzio, ultimato il nuovo manto stradale dello Stradone del Sandalo - ilfaroonline : Anzio, ultimato in nottata il nuovo manto stradale lungo Via Roma - CorriereCitta : Anzio, ultimato questa notte il nuovo malto stradale lungo via Roma. Fontana: ‘grazie all’Astral per la collaborazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio ultimato Anzio, ultimato il nuovo manto stradale dello Stradone del Sandalo Il Corriere della Città Anzio, ultimato in nottata il nuovo manto stradale lungo Via Roma

Anzio – Ad Anzio sono stati ultimati questa notte, per evitare di creare disagi al traffico veicolare, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Roma, nel tratto che costeggia l ...

Anzio, ultimato questa notte il nuovo malto stradale lungo via Roma....

Ad Anzio sono stati ultimati questa notte, per evitare di creare disagi al traffico veicolare, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Roma, nel tratto che costeggia la pineta ...

Anzio – Ad Anzio sono stati ultimati questa notte, per evitare di creare disagi al traffico veicolare, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Roma, nel tratto che costeggia l ...Ad Anzio sono stati ultimati questa notte, per evitare di creare disagi al traffico veicolare, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Roma, nel tratto che costeggia la pineta ...