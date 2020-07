Anzio, smaltimento illecito dei rifiuti, Ranucci: ‘Attive videocamere movibili di nuova tecnologia’ (Di giovedì 30 luglio 2020) “Da questa mattina, ad Anzio, è in funzione la prima videocamera movibile, di nuova tecnologia ed alimentata con energia solare, per il controllo dello smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio comunale. Nei prossimi giorni ne posizioneremo altre, con l’obiettivo di sAnzionare chi continua a deturpare la città e far aumentare i costi sostenuti dalla collettività per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”. Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento al nuovo piano di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono in strada dei rifiuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono tante le segnalazioni di roghi tossici notturni ad Anzio, con conseguenti odori acri di plastica bruciata, che da diversi mesi arrivano all’associazione ‘Uniti per l’ambiente’. Cittadini disperat ...

