Anzio, al via il servizio navetta gratuito tutti i giorni: ecco da quando (Di giovedì 30 luglio 2020) “Dal 31 luglio al 23 agosto, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all’una di notte, sarà attivo il servizio navetta che, gratuitamente, ogni venti minuti circa, collegherà le aree parcheggio di Viale Antium ad Anzio Due e La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria, con il centro cittadino”. Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento ai servizi messi in campo dall’Amministrazione De Angelis nei giorni di maggiore affluenza turistica. Il servizio navetta, per i cittadini e per i turisti, in totale sicurezza, con la stessa fascia oraria, sarà attivo anche da venerdì 28 agosto a sabato 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

