Antonio Benedetti nuovo presidente gastroenterologi italiani (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) - Cambio alla guida della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige), che da oggi avrà come presidente Antonio Benedetti. Il Consiglio direttivo, con votazione unanime, ha nominato al suo interno il nuovo presidente che durerà in carica nei prossimi anni. Benedetti che oggi ricopre il ruolo di direttore della Clinica di gastroenterologia degli Ospedali Riuniti - Università Politecnica delle Marche, ha iniziato la sua lunga carriera nei primi anni '90 svolgendo oltre all'attività ospedaliera attività didattica nell'ambito di Malattie dell'apparato digerente e nella Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed Endoscopia ... Leggi su liberoquotidiano

Benedetti guida i gastroenterologi E’ la prima volta per un pesarese

Per la prima volta un medico pesarese è stato eletto alla guida della Sige, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, che riveste un ruolo strategico nella ricerca del settore ...

