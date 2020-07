Antonella Elia, furia per il tradimento: lascia Pietro ed esce da sola (Di giovedì 30 luglio 2020) La puntata di Temptation Island si apre con il falò di Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Tensione altissima per il bacio che l’uomo ha dato senza essere visto dalle telecamere ad una delle single. La Elia rifila tre schiaffi al suo fidanzato. Lui nel video confessa di averla baciata poi davanti ad Antonella Elia … Leggi su viagginews

stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - hug_me_jd : RT @sofia75986492: Come si fa a dire che Antonella Elia non sia la regina dei reality? #TemptationIsland - BiasiErika : ANTONELLA ELIA SEI L'UNICA CERTEZZA DI QUESTO PROGRAMMA?????? #TemptationIsland -