Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita e José se ne vanno in Argentina (Di giovedì 30 luglio 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: che scena ci mostra il video che andiamo a postare sotto a questo articolo? Le donne di Calle Acacias sono in attesa: ci sono un’auto parcheggiata per strada (e stranamente Alodia, cameriera di Bellita e José, che dorme profondamente al suo interno!) ed autisti indaffarati che portano pacchi. Osservano la scena Rosina, Susana, Lolita, Carmen, Fabiana e Casilda. Tutte attendono che la coppia di artisti escano dalla loro casa. Sono in partenza prima del previsto per l’Argentina, dove la madre di Cinta farà una tournée. Fabiana e Casilda si avvicinano ai due per salutare, congedarsi … e segnalare che Alodia sta dormendo in macchina! Poi si avvicinano per saluti Rosina, Susana, Carmen e Lolita. La moglie di Ramòn augura a ... Leggi su pianetadonne.blog

