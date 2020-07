Anticipazioni Daydreamer 31 luglio: Aylin scopre che Sanem e Osman non sono mai stati fidanzati (Di giovedì 30 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 31 luglio: cosa vedremo nella 38° puntata dell’amatissima soap? Dopo che Sanem ha vinto il contest online per la migliore pubblicità della casa automobilistica e Can l’ha scoperto, i due si recheranno insieme a cercare la location adatta per realizzarla. Gireranno in macchia per i quartieri di Istanbul, ma avranno un nuovo scontro riguardo alla scelta. Rischieranno ancora una volta di separarsi per sempre, poi però si riappacificheranno nuovamente e lo spot verrà girato nel quartiere di Sanem. Ciò avverrà purtroppo con spiacevoli conseguenze per la ragazza a causa di Aylin. Deren cercherà di approfittare della situazione di tensione tra l’Aydin e Can per insinuarsi nel cuore del fotografo. La ... Leggi su pianetadonne.blog

