Anticipazioni Beautiful venerdì 7 agosto 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Venerdì 7 agosto 2020 – Brooke vs Hope: Brooke affronta Hope per capire cosa abbia portato sua figlia ad accettare la proposta di matrimonio di Thomas. Ebbene Hope spiega che la rivelazione di Liam l’ha svegliata sul fatto che deve farsi una nuova vita. Per Brooke questo non significa che deve sposarsi il primo uomo che le da qualche attenzione, perchè è evidente che non è un’unione basata sull’amore. Hope sapeva già che sua madre avrebbe reagito in questo modo, per questo motivo lascia intendere di non voler discutere su qualcosa che non si puà più cambiare. Sconfitta Brooke esce di scena… L'articolo Anticipazioni Beautiful venerdì 7 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

