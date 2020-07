Anticipazioni Beautiful puntate dal 3 al 7 agosto 2020: Hope sorprende tutti (Di giovedì 30 luglio 2020) Nelle puntate dal 3 al 7 agosto 2020 della soap opera americana Beautiful vedremo Hope accettare una proposta che renderà molto felice Thomas, ma che sconvolgerà letteralmente i membri della sua famiglia. In particolare Brooke non vedrà di buon occhio la sua decisione, instillando il dubbio che ci sia qualcosa sotto, ma soprattutto cosa ne penserà Liam? Anticipazioni Beautiful puntate dal 3 al 5 agosto 2020: Thomas usa Douglas per i suoi scopi Lunedì 3 agosto 2020 – La reazione di Hope: Hope inizialmente resta scioccata dalla dichiarazione di Liam con la quale le fa sapere di aver passato la notte con Steffy. In ... Leggi su anticipazioni

