Anticipazioni Beautiful lunedì 3 agosto 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Lunedì 3 agosto 2020 – La reazione di Hope: Hope inizialmente resta scioccata dalla dichiarazione di Liam con la quale le fa sapere di aver passato la notte con Steffy. In un secondo momento si rende conto che Liam non ha mai smesso di amarla e di conseguenza si sente meno in colpa all’idea di voler sposare Thomas. Sa perfettamente che la sua decisione farà discutere e saranno in molti a metterle i bastoni tra le ruote, ma ancora una volta vuole seguire il suo cuore e rischiare per quello che ora prova. Ovviamente Thomas si approfitta della situazione per denigrare ulteriormente il suo rivale, in questo modo convince Hope a sposarlo. L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 3 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

