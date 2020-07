Anticipazioni Beautiful giovedì 6 agosto 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Giovedì 6 agosto 2020 – Una prova schiacciante su Thomas: Xander si introduce furtivamente nell’auto di Thomas per interrogare il suo GPS per poi scoprire che la sua macchina si è fermata proprio nel punto in cui è morta la sua amica. E’ evidente che il figlio di Ridge l’ha uccisa. Intanto Brooke rivela di essere piuttosto scioccata all’idea che sua figlia possa sposare Thomas. Ridge però l’ammonisce spiegando che non deve intromettersi nelle scelte di sua figlia. Liam è preoccupato e pensa bene di voler parlare con Hope prima che sia troppo tardi. L'articolo Anticipazioni Beautiful giovedì 6 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

