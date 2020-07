Anticiclone dall'Africa verso l'Italia nel weekend, 35 gradi a Reggio: oltre 40 a Ragusa e Siracusa (Di giovedì 30 luglio 2020) Un vasto Anticiclone si espande, in queste ore, dall’Africa verso l’Italia : da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta sensibilmente e il tempo si mantiene piuttosto stabile in tutte le regioni.... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Anticiclone dall'Africa verso l'Italia nel weekend, 35 gradi a Reggio: oltre 40 a Ragusa e Siracusa… - federicabarghin : Ecco, dall'Africa è arrivato pure l'anticiclone. - infoitinterno : Si apre una settimana dominata dall'Anticiclone Nord-Africano - BellottoArianna : Come farsi distruggere piacevolmente dall'afa. Gelu i muluni. #anticiclone - Museo_di_Chemp : RT @vdaMeteo: #meteo Il graduale cedimento di un anticiclone che dall'Atlantico si estende al Mediterraneo e la discesa di una saccatura da… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticiclone dall

RagusaOggi

Ragusa - Un vasto anticiclone si espande, in queste ore, dall'Africa verso l'Italia: da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta sensibilmente e il tempo si mantiene piuttosto stabile in tutte le ...Come riporta Today.it un vasto anticiclone sta transitando dall'Africa verso l'Italia: da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta in queste ore sensibilmente, mentre il tempo si mantiene piuttosto ...