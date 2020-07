Annamaria giustifica gli sbagli di Antonio | La verità dopo Temptation Island (Di venerdì 31 luglio 2020) Annamaria durante la scorsa puntata di Temptation Island ha deciso di perdonare ancora una volta Antonio nonostante l’ennesima mancanza di rispetto all’interno del villaggio dei fidanzati. Cosa è successo alla coppia dopo un mese? La fidanzata di Antonio aveva deciso di partecipare a Temptation Island per vedere se, dopo le tante mancanze di rispetto e … L'articolo Annamaria giustifica gli sbagli di Antonio La verità dopo Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

pandadaumpa : RT @werebohen: Antonella è tutto ciò che volevo fosse Annamaria, grazie per mostrare che il rispetto è importante e che l'amore non giustif… - werebohen : Antonella è tutto ciò che volevo fosse Annamaria, grazie per mostrare che il rispetto è importante e che l'amore no… -