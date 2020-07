“Anna ha violato il regolamento”. Temptation Island: cosa ha fatto la fidanzata di Andrea (Di giovedì 30 luglio 2020) Giovedì 30 luglio va in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”, il reality show delle tentazioni in onda su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Protagonisti dell’edizione mista vip e nip, registrata appena chiuso il lockdown a causa della pandemia da coronavirus, sono state sei coppie: Alessandro e Sofia, i primi a chiedere il falò di confronto e a uscire insieme; Valeria e Ciavy, la coppia uscita per seconda da Temptation Island dopo un percorso decisamente intenso (i due si sono lasciati); Antonio e Annamaria, che hanno abbandonato il reality show insieme. Nel resort di Is Morus sono tre le coppie rimaste ‘in gara’: Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e il compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Andrea e Anna, ... Leggi su caffeinamagazine

