Anna Boschetti rompe il silenzio social prima della fine di Temptation Island | lo sfogo

Il noto reality show a tema estivo Temptation Island, ha visto come protagonista assoluta la coppia composta da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La ragazza, dopo aver tentato varie strategie nel tentativo di far ingelosire il suo Andrea, ha scatenato una serie di risentimenti e critiche, da parte del pubblico e del fidanzato.

Anna Boschetti si sfoga sui social. Dopo le numerose critiche ricevute nel corso delle ultime puntate di Temptation Island, la donna è sbottata attraverso il profilo Instagram di un conoscente, minacc ...

Giallo a poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5 (LIVE SU BLOGO). Anna Boschetti, rimasta in gioco nel reality con il fidanzato Andrea Battistelli, ha ...

