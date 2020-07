Andrea Pirlo e la Juventus dopo 5 anni tornano a lavorare insieme (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuova avventura bianconera per Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, sarà l’allenatore della Juventus Under 23. “Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme”. È quanto si legge sul comunicato ufficiale della Juve. Andrea Pirlo Sostituirà Fabio Pecchia, che ha allenato l’U23 nella stagione appena conclusa. “Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23 – continua il comunicato – Dunque, da Maestro… a Mister. Pirlo ha salutato la ... Leggi su laprimapagina

