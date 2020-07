Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Pirlo ritorna alla Juventus. Cinque anni dopo l’esperienza da giocatore, l’ex fuoriclasse bresciano guiderà a partire dalla prossima stagione la Juventus Under 23 subentrando a Fabio Pecchia, capace di conquistare la Coppa Italia di Serie C. Con ogni probabilità al suo fianco ci sarà l’ex portiere e compagno di squadra, Marco Storari. Il Maestro inizia cosi il suo percorso da allenatore dei giovani, considerati la squadra-serbatoio di Sarri. Grande entusiasmo ha suscitato il suo ingaggio tra i tifosi juventini che lo hanno sempre considerato un idolo. E chissà che in caso di risultati positivi non possa passare direttamente in prima squadra. Andrea Pirlo su Tonali: è molto più ... Leggi su sport.periodicodaily

