Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Con il ‘Maestro’ i bianconeri sognano la B. TORINO – Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Dopo le diverse indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata la fumata bianca con la Vecchia Signora che ha annunciato l’arrivo dell’ex centrocampista con un tweet. UFFICIALE @Pirlo official è il nuovo allenatore della #Under23!Welcome , Coach Pirlo!https://t.co/nJTwph9VuF pic.twitter.com/voyxO4q9Yi— ... Leggi su newsmondo

