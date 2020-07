Andrea perdona Anna: guerra sui social ma da Temptation escono insieme (Di venerdì 31 luglio 2020) Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme da Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Niente nozze e figlio, ma Anna resta la parte forte della coppia o “la strega cattiva” come l'hanno ribattezzata i social. Lorenzo Amoruso e Andrea sono la coppia di fatto della settima edizione di Temptation Island: prima dell'ultimo falò, l'ex calciatore lo carica a pallettoni ricordandogli quanto vale e quanto lei abbia giocato sporco. Come parlare a un muro. Andrea si siede sul tronco mai così spinoso e quando arriva la superdonna Anna chiede: “Perché?”, quella - che non ritiene il ... Leggi su iltempo

tempoweb : #TempationIsland #Andrea perdona #Anna Dal reality escono insieme - _Comeioate__ : Con Andrea che perdona Anna Con Antonella che perdona Pietro Con Valeria sottona che perdona e torna da Ciavy Pos… - LaGio_91 : #Andrea perdona quella cattiva, presuntuosa e arrivista di #Anna e stanno ancora insieme dopo tutto quello che ha d… - 80sgarcon : Annamaria che si rimette con 'U porc' che sue testuali parole 'M' accis' Antonella che perdona il codardo che baci… - vi_blocco_tutti : Per ora sono rimasta contenta solo di Manila e Lorenzo. Anna e Andrea imbarazzanti, Pietro ancora peggio e se Anton… -