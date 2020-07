Andrea Bocelli, il tenore e le frasi sul Covid: ‘Chiedo scusa se ho generato sofferenza’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la polemica scaturita dalle affermazioni pronunciate in Senato circa la pandemia, parole che hanno indignato anche Fedez, Andrea Bocelli sui social chiede scusa se qualcuno si è sentito offeso o se con le sue parole ha sminuito la portata dell’emergenza sanitaria. Invitato al convegno dei “negazionisti del Covid”, organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi, il tenore aveva dichiarato: “Io conosco un sacco di gente, e grazie a Dio non conoscevo nessuno che fosse finito in terapia intensiva, e allora tutta questa gravità? E poi c’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di avere in certi casi disobbedito a ... Leggi su tvzap.kataweb

LegaSalvini : Noi dalla parte del grande Andrea Bocelli - stanzaselvaggia : “Bocelli porti rispetto”: medico in prima linea contro il Covid risponde al tenore. - petergomezblog : “Mie parole sul Coronavirus? Chiedo scusa”, online il pentimento di Andrea Bocelli dopo l’intervento al convegno su… - folucar : RT @CIncantata: @CBugliano @Comune_Bastione @APTAcicatena @assurdistan @VigilessaRomina il nostro sindaco, dott. Egidio Scaramellozzi, invi… - marcodelucact60 : RT @LaVeritaWeb: Frotte di Vip esultano per la fuga di M49, plantigrado autore di 44 attacchi: «Che orrore un animale in gabbia». Ma sono g… -