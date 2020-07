Andrea Bocelli chiede scusa per le gravi affermazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Bocelli accusato di essere superficiale e in qualche modo complottista Andrea Bocelli è stato travolto da un vero e proprio ciclone che gli ha causato non pochi problemi nel corso delle ultime ore. Ha così deciso di fare retromarcia e scusarsi per quanto è stato da lui affermato attraverso un video su Facebook. Il tenore aveva raccontato qualcosa circa la sua quarantena, dicendo che è stata difficile, soprattutto perché non ha avuto modo di uscire e per lui uscire fuori è fondamentale perchè ha bisogno della vitamina D. L’artista ha trascorso i giorni della quarantena all’interno della sua villa, proprio per questo motivo è stato tacciato di superficialità. Ma la cosa più grave è stata rivolta al fatto che ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : “Bocelli porti rispetto”: medico in prima linea contro il Covid risponde al tenore. - LegaSalvini : Noi dalla parte del grande Andrea Bocelli - petergomezblog : “Mie parole sul Coronavirus? Chiedo scusa”, online il pentimento di Andrea Bocelli dopo l’intervento al convegno su… - bellalilli16 : RT @tosoni_angelo: Vivo per lei con testo -Andrea Bocelli e Giorgia - tosoni_angelo : Vivo per lei con testo -Andrea Bocelli e Giorgia -