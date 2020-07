ANBI annuncia: “Nelle Marche mappato un secolo di storia dei fiumi, è la prima volta in Italia” (Di giovedì 30 luglio 2020) Conoscere la storia per progettare il futuro: è quanto si propone il Consorzio di bonifica delle Marche che, in collaborazione scientifica con l’Università di Camerino, ha mappato il recente secolo di storia per i 14 fiumi principali della regione e per i loro affluenti più significativi; così, protagonisti della straordinaria operazione, prima in Italia, sono stati gli alvei di Misa, Foglia, Tronto, Chienti, Metauro, Ete Vivo, Tesino, Musone, Tenna, Esino, Potenza, Aso, Cesano ed Alto Nera. Il grande lavoro di ricerca, applicando il sistema Idraim di I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha visto impegnati 27 professionisti, suddivisi in 7 gruppi di lavoro più un gruppo per gli studi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : ANBI annuncia ANBI annuncia: “Nelle Marche mappato un secolo di storia dei fiumi, è la prima volta in Italia” Meteo Web La calda estate dell’agricoltura post coronavirus: La burocrazia frena gli interventi

La calda estate dell’agricoltura italiana. E non solo per l’impennata della colonnina di mercurio che si avvia a superare i 40 gradi e che sta bruciano i raccolti. Archiviate le manifestazioni di appr ...

In Italia la peggiore siccità degli ultimi 60 anni

Il 2020 resterà nella memoria collettiva degli italiani come l’anno di una delle emergenze sanitarie più violente degli ultimi decenni. Il Covid-19 si è affacciato sul Belpaese e ci ha messo pochi gio ...

La calda estate dell’agricoltura italiana. E non solo per l’impennata della colonnina di mercurio che si avvia a superare i 40 gradi e che sta bruciano i raccolti. Archiviate le manifestazioni di appr ...Il 2020 resterà nella memoria collettiva degli italiani come l’anno di una delle emergenze sanitarie più violente degli ultimi decenni. Il Covid-19 si è affacciato sul Belpaese e ci ha messo pochi gio ...