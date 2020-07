Amy Adams protagonista del film Nightbitch (Di giovedì 30 luglio 2020) Amy Adams sarà la protagonista del film Nightbitch, prodotto da Annapurna Pictures e tratto dall'omonimo romanzo. Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Rachel Yoder che verrà prodotto da Annapurna Pictures. L'adattamento per il grande schermo sarà firmato dalla stessa autrice del libro che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva. Nightbitch racconta con un umorismo dark la storia di una donna ed ex artista, ruolo affidato ad Amy Adams, che si ritrova a stare a casa dopo la nascita di suo figlio e alle prese con la preoccupazione e una convinzione sempre più crescente legata a una sua possibile trasformazione in un cane. ... Leggi su movieplayer

