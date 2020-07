Amatrice, 2 agosto 2020: “Gli angeli non tremano”, l’evento in ricordo delle giovani vittime del terremoto (Di giovedì 30 luglio 2020) Si terrà domenica 2 agosto 2020 l’evento “Gli angeli non tremano” in ricordo delle vittime del terremoto di Amatrice. L’appuntamento, per chi volesse partecipare, è alle 9.30 al Laghetto della Fenice (bivio per Sommati). La giornata è patrocinata dai Comuni di Amatrice, Accumuli, Ascoli Piceno e Acquasanta e vedrà la partecipazione di diverse Associazioni benefiche. Amatrice, 2 agosto 2020: “Gli angeli non tremano”, l’evento in ricordo delle giovani vittime del terremoto su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Amatrice, 2 agosto 2020: “Gli angeli non tremano”, l’evento in ricordo delle giovani vittime del terremoto - corrado_ita : @andreasso1951 @PMurroccu Scusa se ti correggo, ma era Lazio Umbria e Marche. Prima colpì il Lazio con la zona di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Amatrice agosto Amatrice, "gli angeli non tremano": appuntamento il 2 agosto TerzoBinario.it L’Amatori Messina ha formalizzato l’iscrizione al campionato di serie D

L’Amatori Messina ha formalizzato l’iscrizione al campionato di serie D - 29 Luglio 2020 L’8 e 9 agosto torna a Villafranca Tirrena e sui social il Rally del Tirreno - 28 Luglio 2020 I giovani di ...

Dal 20 agosto l’indagine di siero prevalenza nelle Scuole. Coinvolti 3566 docenti, educatori ed ATA

A partire dal 20 agosto la Direzione Aziendale della Asl di Rieti avvierà un’indagine di siero prevalenza che interesserà tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e grado della provin ...

L’Amatori Messina ha formalizzato l’iscrizione al campionato di serie D - 29 Luglio 2020 L’8 e 9 agosto torna a Villafranca Tirrena e sui social il Rally del Tirreno - 28 Luglio 2020 I giovani di ...A partire dal 20 agosto la Direzione Aziendale della Asl di Rieti avvierà un’indagine di siero prevalenza che interesserà tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e grado della provin ...