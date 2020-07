Altro che patentino no-Covid, vi racconto il mio arrivo in Sardegna senza alcun controllo (Di giovedì 30 luglio 2020) Spostarsi in aereo sul territorio nazionale ai tempi del Covid-19? Non è mai stato più semplice di così. Anche se in teoria, e cioè nella fase che precede la partenza, i controlli sembrano essere molto più stringenti del solito, nella pratica le misure di prevenzione stanno a zero. Almeno così è stato nel mio caso. È l’ultima settimana di luglio e devo raggiungere la Sardegna da Bologna. Il mio volo è operato da Ryanair (scelta obbligata, visto che dal capoluogo emiliano-romagnolo l’isola è servita solo dalla low cost irlandese). Fino a quando non effettui il check-in online, sul sito della compagnia aerea fatichi a trovare informazioni riguardo le modalità del viaggio nella cosiddetta Fase 3. Tutto sembra esattamente identico a sempre, salvo che la tua meta siano ... Leggi su tpi

borghi_claudio : Che tristezza ascoltare un Ministro che deve RICORDARE in Parlamento che ha fatto il suo dovere, altro che processi. #iostoconSalvini - LucaBizzarri : Ogni giorno bisogna augurarsi che tocchi a un altro. Oggi Bocelli si è comprato un busto in bronzo di Galli Della Loggia. - davidealgebris : Tutta questa voglia di Statalismo non è altro che modo per dare Poltrone e lavoro a tanti mediocri. La concorrenza… - Stefanile29 : @twittanto2 @matteorenzi @GiuseppeConteIT @dariofrance Con @matteorenzi eravamo comandanti in capo di una task For… - elisabetfranc : Altro che barboncini e palestrati con iPhone che scappano dai villaggi turistici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Napolimania: altro che Koulibaly e Callejon, i veri rimpianti sono Lavezzi, Cavani e Higuain! Calciomercato.com Ryanair: annuncia nuova rotta Malpensa-Vienna da ottobre

Oggi l'annuncio di Ryanair segna quindi un altro passo verso il recupero dalla crisi che ha colpito le compagnie aeree, gli aeroporti e l'intero settore dei viaggi'.

Napoli, Mertens: "Ecco come sto fisicamente. Sul record di Higuain..."

Voglio aiutare la squadra e i giovani, è questo il mio futuro. Aiutare Osimhen e Petagna a crescere? E' quello che voglio fare, possiamo giocare assieme. E' difficile arrivare da un altro paese e ...

Oggi l'annuncio di Ryanair segna quindi un altro passo verso il recupero dalla crisi che ha colpito le compagnie aeree, gli aeroporti e l'intero settore dei viaggi'.Voglio aiutare la squadra e i giovani, è questo il mio futuro. Aiutare Osimhen e Petagna a crescere? E' quello che voglio fare, possiamo giocare assieme. E' difficile arrivare da un altro paese e ...