Allerta Meteo Veneto: temporali nel Bellunese (Di giovedì 30 luglio 2020) Prosegue la fase di instabilità nell’area dolomitica del Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma le previsioni di possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi, nel Bellunese, oggi pomeriggio e in serata. E’ stato confermato fino alla mezzanotte di oggi lo stato di attenzione per il bacino dell’Alto Piave per disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e possibile innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti nelle zone di Allertamento.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

