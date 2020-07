Allerta maltempo a Cuba: si monitora tempesta che potrebbe diventare uragano (Di giovedì 30 luglio 2020) Una “area di maltempo” nel Mar dei Caraibi che potrebbe generare un uragano si sta avvicinando a Cuba, con la minaccia di possibili inondazioni costiere. Lo ha rivelato l’Istituto Nazionale di Meteorologia dell’isola, che monitora “attentamente” il fenomeno. Il centro di previsioni dell’istituto Cubano ha avvertito che nelle prossime ore potrebbe formarsi un ciclone tropicale, che si chiamerebbe Isaias e sarebbe il nono nell’attuale stagione di cicloni che va da giugno al 30 novembre. Secondo l’istituto, la tempesta potrebbe aumentare le precipitazioni nella regione orientale di Cuba da domani, e causare inondazioni sulla costa settentrionale della provincia di Guantanamo, ... Leggi su meteoweb.eu

LuceverdeMilano : ??? ??#Lombardia #maltempo#ProtezioneCivile ??#AllertaGialla per temporali dalla sera del??#29luglio alla mattina del… - Alessandria24C : Provincia di Alessandria - Maltempo, fino alle 24 allerta gialla per temporali - RedazioneLaNews : #Milano Milano, 'blitz' del maltempo: attesi temporali forti, scatta l'allerta della protezione civile - alcinx : RT @LuceverdeMilano: ??? ??#Lombardia #maltempo#ProtezioneCivile ??#AllertaGialla per temporali dalla sera del??#29luglio alla mattina del #3… - LuceverdeMilano : ??? ??#Lombardia #maltempo#ProtezioneCivile ??#AllertaGialla per temporali dalla sera del??#29luglio alla mattina del… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta maltempo Milano, temporali in arrivo da stasera: scatta l’allerta meteo in Lombardia Fanpage.it Caldo in arrivo: venerdì il picco Bollino rosso in dieci città italiane

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio. L’allerta - secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggior ...

Milano, "blitz" del maltempo: attesi temporali forti, scatta l'allerta della protezione civile

Non solo caldo. Nelle prossime ore a Milano è atteso un "blitz" del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 20 di mercoledì è infatti in vigore un'allerta meteo d ...

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio. L’allerta - secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggior ...Non solo caldo. Nelle prossime ore a Milano è atteso un "blitz" del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 20 di mercoledì è infatti in vigore un'allerta meteo d ...