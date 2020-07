Allerta Caldo: domani “bollino rosso” per 10 città, salgono a 14 sabato 1° agosto [ELENCO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Fine settimana all’insegna del Caldo intenso in tutta Italia. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, ci saranno condizioni da “bollino rosso” (Allerta di livello 3) domani 31 luglio in 10 città (Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino) e sabato 1 agosto in 14 (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo). sabato, in particolare, sono attesi picchi di temperature percepite di +39°C a Firenze, Latina, Milano e Roma, di +38°C a Bologna, Brescia e Viterbo. Di seguito l’ELENCO delle città con le indicazioni per oggi, domani ... Leggi su meteoweb.eu

Caldo da “bollino rosso” previsto a Firenze non solo domani ma anche sabato 1° agosto. Lo annuncia il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del si ...

Bisogna stare attenti alle condizioni meteorologiche delle prossime ore. A lanciare l’allarme è 3B Meteo che sottolinea come oggi sia sicuramente una delle giornate più calde in assoluto, ma potrebber ...

