Allarme esche killer nel quartiere: tre gatti avvelenati, due sono morti (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Questa mattina il veterinario mi ha comunicato che la mia gattina non riuscirà a farcela. E' stata avvelenata come altri tre gatti al Villaggio Montini. Un proprietario aveva recentemente ricevuto ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Allarme esche

BresciaToday

Tragedia a Cingoli, prelevati campioni di tessuto dal corpo del ragazzo per stabilire l’eventuale presenza di farmaci o stupefacenti.“Questa mattina il veterinario mi ha comunicato che la mia gattina non riuscirà a farcela. E' stata avvelenata come altri tre gatti al Villaggio Montini. Un proprietario aveva recentemente ricevuto ne ...