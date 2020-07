Alex Zanardi, parlano i medici. Le condizioni dopo il delicato intervento chirurgico (Di giovedì 30 luglio 2020) “Come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, nel caso di Alex Zanardi i miglioramenti si ottengono dopo molto tempo, i peggioramenti possono arrivare improvvisamente”. A parlare è Roberto Gusinu, direttore sanitario del policlinico delle Scotte di Siena, a margine di una conferenza stampa sul bilancio dell’attività dell’azienda ospedaliero-universitaria senese nel 2019. In merito all’ipotesi che Zanardi abbia contratto un’infezione, il direttore sanitario ha precisato: “Maggiore è la situazione di pericolo e più possono esserci problematiche del genere”.



