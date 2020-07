Alessia Marcuzzi parla del marito Paolo e prova a spegnere le critiche (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessia Marcuzzi spegne il gossip su una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi con un post su IG Alessia Marcuzzi ha provato nelle scorse ore a spegnere il gossip che vorrebbe vederla in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. La vicenda è sempre quella di Stefano De Martino che ha interrotto la … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Nella scorse ore Alessia Marcuzzi ha voluto lanciare un messaggio per ribadire come la perfezione non esiste e che ognuno ha i suoi difetti. Nello specifico infatti la popolare conduttrice ha ...Alessia Marcuzzi parla del suo difetto fisico, scherzandoci anche sú. L’incredibile rivelazione sul marito nessuno se l’aspettava: guardate il post su Instagram. Alessia Marcuzzi parla del suo difetto ...